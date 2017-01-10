Başbakan Yıldırım: 330 endişemiz yoktur

Meclis Genel Kurulu'nda anayasa değişikiği teklifindeki maddelerin görüşmeleri sürerken sürpriz bir buluşma yaşandı. Başbakan Binali Yıldırım CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile biraraya geldi. Bu görüşme öncesinde Başbakan'dan anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerine ilişkin değerlendirmeler geldi.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE 330 ENDİŞEMİZ YOK"

Başbakan Binali Yıldırım, parlamento muhabirleriyle buluşmasında anayasa değişiklik teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım, "Anayasa değişikliğinde 330 endişemiz yok. Meclis'te görüşmelerin seyri iyi gidiyor. Hiçbir endişem yok, yarasız yere kurt düşürmeyin. Kavga ile işimiz yok, bu işler uzlaşma ile olur. Allah bin bereket versin, her şey yolunda" dedi.

MECLİS'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Anayasa Değişikliği teklifi görüşmeleri için geldiği TBMM'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda birinci maddenin gizli oylamasına geçildi.