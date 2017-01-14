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Başbakan Yıldırım'dan flaş ilk 4 madde açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilemeyeceğini belirterek, 'Biz de (değiştirilmesini) teklif filan etmedik, edenlerle de işimiz olmaz. Bu kadar açık ve nettir. Bunlar devletin temelleridir, olmazsa olmazıdır' dedi.

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Yıldırım, Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili TBMM Genel Kurulunda yaşanan tartışmaya ilişkin Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Binali Yıldırım, Anayasa'nın birinci maddesinin, devletin şeklinin cumhuriyet olduğunu, ikincisinin cumhuriyetin niteliklerini, üçüncüsünün devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, bayrağının ay yıldızlı bayrak, marşının İstiklal Marşı, dilinin Türkçe, başkentin Ankara olduğunu hüküm altına aldığını ifade etti.

Dördüncü maddenin ise bu 3 maddenin değiştirilemeyeceği, değiştirilmesinin teklif edilemeyeceğini düzenlediğini belirten Yıldırım, "Dolayısıyla biz de teklif falan etmedik, edenlerle de işimiz olmaz. Bu kadar açık ve nettir. Bunlar devletin temelleridir, devletin olmazsa olmazıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, 10 yıldır AK Parti'nin tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek vatan vurgusu yaptığını kaydederek, "Onun için böyle ucuz polemiklerden herkes uzak dursun. Bu maddelerin teminatı yüce Türk milletidir ve AK Parti iktidarıdır." ifadesini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın, Genel Kurulda yaptığı konuşmanın MHP'de tepkiyle karşılandığı anımsatılarak, konuya ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine Yıldırım, "Yok görüşmedim, bu konuda görüşülecek bir şey yok. Bahçeli de bu konuların ne olduğunu benden daha iyi bilir. Neyin değiştirileceğini, neyin değiştirilemeyeceğini Sayın Bahçeli çok iyi bilir." dedi.

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