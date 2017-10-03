Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başbakan Yıldırım: MTV ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılacak

Başbakan Binali Yıldırım, Motorlu Taşıtlar Vergisinde yapılması planlanan artışa ilişkin, “Maliye Bakanımız gerekli düzenlemeleri yapacak, bütün detayları çalışacaklar” dedi.

  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Motorlu Taşıtlar Vergisinde yapılması planlanan artışın sorulması üzerine Yıldırım, “Tabii motor hacimlerine göre ve diğer özelliklerine göre Maliye Bakanımız gerekli düzenlemeleri yapacak. Bütün detayları çalışacaklar, şu günlerde olur” diye konuştu.

TEOG sorusu üzerine Yıldırım, “TEOG’la ilgili gerekli açıklamaları yaptık, detayları çalışılıyor. Sınavsız öğrenci olur mu? Yazılı sınavlar her sınıfta olacak, o sınavlardan birisi de merkezi sistemde olacak, hepsi bu. (Dershaneler olacak mı) Okulda okunan sınavlardan bir tanesi soru havuzunda merkezi şekilde olacak. Hepsinin detayı çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde açıklanır” dedi. Başbakan Yıldırım Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilişkin ''motor hacmi ve diğer özelliklerine göre düzenleme yapılacak'' dedi.

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Müşterilerin şaşkın bakışları arasında silahlı soygun

Müşterilerin şaşkın bakışları arasında silahlı soygun

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA