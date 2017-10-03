Başbakan Yıldırım: MTV ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılacak

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Motorlu Taşıtlar Vergisinde yapılması planlanan artışın sorulması üzerine Yıldırım, “Tabii motor hacimlerine göre ve diğer özelliklerine göre Maliye Bakanımız gerekli düzenlemeleri yapacak. Bütün detayları çalışacaklar, şu günlerde olur” diye konuştu.

TEOG sorusu üzerine Yıldırım, “TEOG’la ilgili gerekli açıklamaları yaptık, detayları çalışılıyor. Sınavsız öğrenci olur mu? Yazılı sınavlar her sınıfta olacak, o sınavlardan birisi de merkezi sistemde olacak, hepsi bu. (Dershaneler olacak mı) Okulda okunan sınavlardan bir tanesi soru havuzunda merkezi şekilde olacak. Hepsinin detayı çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde açıklanır” dedi. Başbakan Yıldırım Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilişkin ''motor hacmi ve diğer özelliklerine göre düzenleme yapılacak'' dedi.