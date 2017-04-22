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Başbakan Yıldırım'dan Fransa ve Afganistan'a taziye

Başbakan Yıldırım, Paris'te gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle Fransa'ya, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrinde kolordu karargahını hedef alan saldırı dolayısıyla da Afganistan'a taziyelerini iletti.

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Başbakan Binali Yıldırım, Paris'te gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle Fransa'ya, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrinde kolordu karargahını hedef alan saldırı dolayısıyla da Afganistan'a taziyelerini bildirdi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Paris'te 20 Nisan'da gerçekleşen ve bir polis memurunun ölümü, iki polis memuru ile bir sivilin yaralanmasına sebebiyet veren terör saldırısı sonrasında Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve'e taziye mesajı gönderdi.

Başbakan Yıldırım, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrinde kolordu karargahını hedef alan terör saldırısı nedeniyle Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah'a da taziyelerini iletti.

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