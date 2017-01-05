Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başbakan Yıldırım'dan İzmir açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada 'Saldırıyı lanetliyorum' dedi.

  • 2
  • 1
  • 1
  • 0
  • 1
  • 0
x

Başbakan Yıldırım İzmir'deki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada 'Ülkemiz birlikte zor günleri atlatacak. "Bölünmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz' dedi.

Başbakan Yıldırım, "İstiklal ruhumuzun sembol şehirlerinden İzmir'de, toplumsal barış ve huzurumuzu hedef alarak gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı lanetliyor, şiddetle kınıyorum. Bu saldırıda, canını hiç düşünmeden feda ederek, şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin, çok daha büyük bir felaketin yaşanmasını engellemiştir."  dedi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi

İzmir adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi

Eşi benzeri görülmeyen yüzükler

Eşi benzeri görülmeyen yüzükler

İstihdam için maaşın yarısı devletten!

İstihdam için maaşın yarısı devletten!

Hayalini böyle gerçekleştirdi

Hayalini böyle gerçekleştirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA