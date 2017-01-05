Başbakan Yıldırım'dan İzmir açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada 'Saldırıyı lanetliyorum' dedi.
Başbakan Yıldırım İzmir'deki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada 'Ülkemiz birlikte zor günleri atlatacak. "Bölünmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz' dedi.
Başbakan Yıldırım, "İstiklal ruhumuzun sembol şehirlerinden İzmir'de, toplumsal barış ve huzurumuzu hedef alarak gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı lanetliyor, şiddetle kınıyorum. Bu saldırıda, canını hiç düşünmeden feda ederek, şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin, çok daha büyük bir felaketin yaşanmasını engellemiştir." dedi.
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