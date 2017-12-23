Başbakan Yıldırım: Dünyanın birden büyük olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır
Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Trump'ın bütün ülkeleri arayarak tehdit ettiğini belirterek, 'Bir şeyi hesap edemedi. Hesap edemediği şey siz ne kadar büyük olursanız olun, dünya da her ülke bayrağı olan, toprağı olan, egemenliği olan her ülke kendi kararını kendi verir, kendi kaderini kendi belirler. Ve işte yapılan oylamada dünyanın birden büyük olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır' dedi.
- DHA
Başbakan Binali Yıldırım, Bartın'da partisinin kongresine katıldı. Ömer Tepesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, Ahmet Sorgun, Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Özcan Ulupınar, Hüseyin Özbakır da katıldı.
TBMM'deki bütçe görüşmeleri hakkında konuşan Başbakan Yıldırım, "Dün meclise Ak Parti Hükümetlerinin bugüne kadar hiçbir iktidara nasip olamayan 16'ncı bütçesinin yaptık. 16 bütçe 16 sene demektir. Türkiye'de 94 yıllık Cumhuriyet tarihinde bu kadar üs üste memlekete hizmet eden başka hiçbir iktidar olmadı. Sadece bize nasip oldu. Milletin iktidarına, milletin partisine, Ak Parti'ye sizin partisine nasip oldu. Bütçemiz kabul edildi. Bu bütçe ülkemize, milletimize hayırlı olsun. 2018 bütçesinde ne var? Çok şey konuşuldu. Eleştirenler beğenmeyenler her şeye bir kulp takanlar burada da boş durmadı ama 2018 bütçesinde ne var diye sorarsanız?, büyüme var, kalkınma var. Refahın artması var, iş var, aş var. Aydınlık Türkiye'nin açılan kapıları var" dedi.
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