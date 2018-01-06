Başbakan Yıldırım'dan Maltepe'deki baba vahşeti ile ilgili talimat Başbakan Yıldırım, İstanbul Maltepe'de bir babanın 2 ve 4 yaşındaki kızlarını pompalı tüfekle öldürmesinin ardından, annenin iddiaları üzerine kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının araştırılması için inceleme başlattı.