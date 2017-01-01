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Başbakan Yıldırım’dan MHP’li belediyeye ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, MHP’li Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’ı ziyaret etti.

  • İHA
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Kilis ve Gaziantep’te bir dizi incelemede bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’ı da makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Kılıç ile belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin karşıladığı Başbakan Yıldırım’a bir grup AK Partili’de sürpriz karşılamada bulundu. “Ak gençlik seninle gurur duyuyor” sloganları üzerine Başbakan Yıldırım, MHP’li başkan ve beraberindekilerin yanından AK Partililerin bulunduğu bölgeye geçti. Gençlerle tokalaşan Başbakan Yıldırım, gençlerle bir süre sohbet etti. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından Yıldırım ve kendisini karşılayan Belediye Başkanı Kılıç’ın makamına geçti.

Görüşmenin ardından belediyeden ayrılan Başbakan Yıldırım, AK Partili grup tarafından ’Dik dur eğilme, bu millet seninle’ sloganları ile uğurlandı.

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