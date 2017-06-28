Başbakan Yıldırım'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'ın Uludere ilçesinde Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerin ailelerine taziye telgrafı gönderdi
Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, saldırıda şehit olan Astsubay Şenel Ağıl ile Jandarma Er Sinan Hamza'nın ailelerine birer telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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