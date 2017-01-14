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Başbakan Yıldırım'dan sert Kıbrıs cevabı! 'Bu ne demek, çok ayıp bir şey'

Başbakan Yıldırım, 'Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre'ye gitmemeniz eleştirildi.

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Bugün, Meclise yansıdı. Muhalefet, hükümeti 'Kıbrıs'ı satmakla' suçladı. Cevabınız ne olur?" şeklindeki soru üzerine şunları söyledi:

"Ne demek satmak, çok ayıp bir şey"

"Ne demek satmak, çok ayıp bir şey. Bu en azından hakikaten haddini bilmemektir. Yani gitmeyince satmış mı oluyoruz? Böyle bir şey olur mu? Gitmemizi gerektiren bir durum yok. Kıbrıs ile ilgili görüşmeler uzun yıllardan beri devam ediyor. Madde 1: Kıbrıs için bizim şartlarımız bellidir, kırmızı çizgilerimiz bellidir. Kıbrıs'ta güvenlik ve garanti konusu, Türkiye'nin etkin garantisi ve güvenliği hiçbir şart altında vazgeçilemez, ortadan kaldırılamaz.

Madde 2: Eğer iki toplumlu bir devlet kurulacaksa bu devletteki yönetim adil, paylaşım adil olmalıdır. Madde 3: Toprak ve mülkiyet konularında Türk tarafının herhangi bir mağduriyeti, kazanılmış haklarının ortadan kaldırılması söz konusu olamaz. Kısacası kurulacak bir ortaklık, ortak bir devlette her şey iki tarafı da mutlu ve memnun edecek şekilde olmalıdır. Bütün bunlar olduktan sonra da Türkiye'nin etkin garantisi ve güvenlikle ilgili tedbirleri aynen devam etmelidir."

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