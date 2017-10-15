Başbakan Yıldırım'dan Somali Başbakanına taziye mektubu
Başbakan Binali Yıldırım, Somali Federal Cumhuriyeti Başbakanı Hasan Ali Keyre'ye, başkent Mogadişu'daki bombalı saldırı sonrası gönderdiği mektupla taziye dileklerini iletti.
- AA
Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, dün Mogadişu'da gerçekleşen bombalı saldırının ardından, Somali Başbakanı Keyre'ye bir mektup gönderdi.
Yıldırım, mektupta taziye dileklerini ve destek mesajlarını iletti.
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