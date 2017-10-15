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Başbakan Yıldırım'dan Somali Başbakanına taziye mektubu

Başbakan Binali Yıldırım, Somali Federal Cumhuriyeti Başbakanı Hasan Ali Keyre'ye, başkent Mogadişu'daki bombalı saldırı sonrası gönderdiği mektupla taziye dileklerini iletti.

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Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, dün Mogadişu'da gerçekleşen bombalı saldırının ardından, Somali Başbakanı Keyre'ye bir mektup gönderdi.

Yıldırım, mektupta taziye dileklerini ve destek mesajlarını iletti.

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