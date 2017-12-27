Başbakan Yıldırım'dan taşeron açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan resmi ziyarette bulunacağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket öncesi açıklama yapıyor. Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle

Bu konuda yasal düzenleme yapıldı ve 1 milyon kardeşimiz devlette daimi kadroya geçmiş oldu. Bu arkadaşlarımızın hangi sendikalara üye olacağı kendi karar verecekleri bir iştir ve bu konuda özel bir gayret içinde olanlara müsamaha göstermeyiz.