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Başbakan Yıldırım'dan taşeron açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan resmi ziyarette bulunacağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket öncesi açıklama yaptı. Yıldırım, taşeron işçilerin sendika üyelikleri ile ilgili 'Hangi sendikalara üye olacağı kendi karar verecekleri bir iştir ve bu konuda özel bir gayret içinde olanlara müsamaha göstermeyiz' dedi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan resmi ziyarette bulunacağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket öncesi açıklama yapıyor. Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle
 
Bu konuda yasal düzenleme yapıldı ve 1 milyon kardeşimiz devlette daimi kadroya geçmiş oldu. Bu arkadaşlarımızın hangi sendikalara üye olacağı kendi karar verecekleri bir iştir ve bu konuda özel bir gayret içinde olanlara müsamaha göstermeyiz.
 
Asgari ücret açıklaması
 
Asgari ücrete taraflar arasında karar veriliyor taraflar kim işçi işveren hükümet ise tatlıya bağlıyor. Cuma günü karar verilecek ve kamuoyu ile paylaşılacak.
 

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