Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım oyunu kullandı

Semiha Yıldırım, oyunu kullanmak için Çankaya Halide Edip Adıvar Ortaokuluna geldi.
Seçmen kaydının bulunduğu 1235 numaralı sandıkta oyunu kullanan Yıldırım, sanık görevlileriyle tokalaşarak kolaylıklar diledi.
Yıldırım, oy verme işleminin ardından okuldan ayrıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.