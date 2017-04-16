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Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım oyunu kullandı

Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylaması için oyunu kullandı.

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Semiha Yıldırım, oyunu kullanmak için Çankaya Halide Edip Adıvar Ortaokuluna geldi.

Seçmen kaydının bulunduğu 1235 numaralı sandıkta oyunu kullanan Yıldırım, sanık görevlileriyle tokalaşarak kolaylıklar diledi.

Yıldırım, oy verme işleminin ardından okuldan ayrıldı.

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