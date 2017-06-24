Başbakan Yıldırım'ın güzergahındaki kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 18.00 sıralarında Erzincan- Sivas karayolunun 54 kilometresindeki Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Erzincan yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 FH 869 plakalı otomobil, önünde giden Serkan Göl yönetimindeki 76 AJ 133 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan İdris Ayhan, Mecit Düzgün, Necmettin Düzgün ile Tuncay Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetti, Resul Faruk Ayhan ise ağır yaralandı.

YARALIYA BAŞBAKAN YILDIRIM'IN DOKTORU MÜDAHALE ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra karayolu ile baba ocağı olan Refahiye İlçesi'ne bağlı Kayı Köyü'ne doğru giderken, kazayı görüp konvoyu durdurdu. Makam aracından inen Başbakan Binali Yıldırım, kaza yapan otomobilin yanına giderek yetkililerden bilgi aldı. Yaralı Resul Faruk Ayhan'a Başbakan Binali Yıldırım’ın doktoru ve konvoydaki sağlık ekipleri müdahale etti. Başbakan Yıldırım'ın oldukça üzgün olduğu görüldü.

Ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Resul Faruk Ayhan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.