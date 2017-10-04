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Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla şehidimizin adı tünele verilecek

Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla, Şırnak-Cizre karayolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal'ın ismi, şehit düştüğü bölgede yapımı devam eden tünele verilecek.

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Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Şırnak-Cizre karayolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Erdal'ın babası Satılmış Erdal'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Öte yandan Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla, şehit Yüzbaşı Erdal'ın adı, şehit düştüğü bölgede yapımı devam eden tünele verilecek.

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