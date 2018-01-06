Başbakan Yıldırım: Yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz Başbakan Binali Yıldırım 'Şimdi 2018'de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarımda iki önemli kaleme büyük destek vereceğiz. Bunun biri mazot diğeri de yem. Yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz.' dedi.