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Başbakan Yıldırım: Yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz

Başbakan Binali Yıldırım 'Şimdi 2018'de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarımda iki önemli kaleme büyük destek vereceğiz. Bunun biri mazot diğeri de yem. Yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz.' dedi.

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Başbakan Yıldırım, AK Parti Kırşehir 6. olağan il kongresine konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Şimdi 2018'de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarımda iki önemli kaleme büyük destek vereceğiz. Bunun biri mazot diğeri de yem. Yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz." dedi.

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