Başbakan'dan FETÖ açıklaması: İşin seyri değişecek

FETÖ ile mücadele konusundaki son durum ve bu konuyla ilgili herhangi bir yol haritası olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, bu konuda izlenecek yolun belli olduğunu, devlet içinde bir kalıntılarının kalmayacağını söyledi.

FETÖ'nün devlet, yargı, ordu, polis içerisindeki ve ticari hayattaki uzantılarının tamamen yok edileceğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bütün alanlarda devletin içerisine bir kanser hücresi gibi girmiş bu yapı tamamen temizlenecek. Burada herhangi bir gevşeme söz konusu değil. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar 27 ilde 126 dava açıldı, görülüyor. Ayrıca bugüne kadar 30 bin 292 FETÖ mensubu görevden uzaklaştırılmış, 96 bin 764 kişi memuriyetten çıkarılmış ve 21 bin 803 kişi de düzeltici işlemle görevlerine iade edilmiş. Toplam şu anda açığa alınan ve memuriyetten çıkarılanların sayısı 127 bin 56. Ayrıca bölücü terör örgütüyle ilgili de benzer bir çalışma var. Yani PKK ve DHKP-C'yi kastediyorum. Görevden uzaklaştırma 145 kişi, görevden çıkarma 3 bin 494 kişi, toplam 3 bin 639 kişi, göreve iade edilen 11 bin 130 kişi.

İŞİN SEYRİ DEĞİŞECEK

Baştan beri söylediğimiz bir şey var. Bu, çok karmaşık bir yapı. İlişkileri, ilişki ağı, günden güne daha çözülmemiş ilişkiler var. Şu ara çok önemli bir tespit yapılmış durumda. Bu tespitin sonuçları, FETÖ ile mücadelede bize ciddi imkan sağlayacak. İşin seyri değişecek. Bunlarla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek, bu kadar söyleyeyim."