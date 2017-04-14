Başbakan'dan son dakika 'Eyalet sistemi' açıklaması: Tamamen kafa karıştırmaya yöneliktir

Yıldırım, canlı yayınlanan ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Yıldırım "Eyalet sistemi" iddialarına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin açıklamalarını "Fazlasıyla yeterli" bulduğuna yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Bunlar gayet açık, herhangi bir yoruma ihtiyaç göstermeyen sözlerdir. Başından beri zaten Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti olarak biz, bu anayasa değişikliğini hazırlarken kırmızı çizgimiz olarak üniter yapıyı öngördük ve bu konuda herhangi bir endişeye, tereddüte mahal vermeyecek şekilde titiz bir çalışma yaptık. Üniter devlet yapısı bizim de hassasiyetimiz, MHP'nin de hassasiyeti. Eminim ki vatanını, milletini, bayrağını, devletini seven 80 milyon vatandaşımızın da önemsediği, hassasiyet gösterdiği bir konu. Ortaya atılan bu dedikodular tamamen kafa karıştırmaya yöneliktir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, bizim açıklamalarımız, Sayın Bahçeli'nin bugünkü en son değerlendirmeleriyle konu tamamen kapanmıştır. Zaten olmayan bir şeydir ve tamamen kapanmıştır." ifadelerini kullandı.

Tartışmanın, Anayasanın 123. maddesine dayandırıldığını söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"123. madde ne var? İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzel kişiliği. İdarenin bütünlüğünü ifade eden birinci paragrafta hiçbir değişiklik yok. İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş, görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esasına dayanır. Yani merkez bakanlıkları oluşturuyor, yerel de belediyeler, muhtarlıklar, valilikler, bunları oluşturuyor. Ayrıca kamu tüzel kişiliği tanımı var. 'Kamu tüzel kişiliği de ancak kanunla ve kanunun verdiği yetkiye dayanarak kurulur.' mevcut anayasada. Bu madde şöyle oldu, 'Kamu tüzel kişiliği ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanarak.' ibaresinin yerine 'Ancak kanunla veya cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle.'"

Bunun ne anlama geldiği verdiği örnekle açıklayan Yıldırım, "Diyelim ki cumhurbaşkanlığı, kurduğu hükümette bazı birimleri kapattı, bazılarını açtı. Mesela karayolları bölge müdürlüğü kuracak yeni bir yere veya mevcut karayolları bölge müdürlüğünü kapatacak. Onları cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kuracak ancak merkezi idare, merkezden yönetim, yerinden yönetimi öngören bütün bu kurumlar kararnameyle kurulabiliyor. Anayasada bu teminat altına alınmış." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa'nın 126. ve 127. maddelerini hatırlatan Yıldırım, "Mahalli idareler böyle, merkezi idare böyle. Bunlar hiçbir değişiklik yok. Nereden çıkarıyorsunuz eyalet sistemini? Ayrıca Anayasanın ilk üç maddesi bu konuyu yani üniter yapıyı teminat altına alıyor." dedi.