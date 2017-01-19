Başbakanlığa rekor başvuru

Başvuruların büyük kısmını FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında ihraç edilenler ve açığa alınanlardan gelen dilekçeler ve FETÖ ile mücadele çerçevesinde iletilen görüş, öneri ve talepler oluşturdu.

Vatandaşların her türlü şikayetini dikkate alarak çözüme kavuşturmayı hedefleyen BİMER'e en fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den yapıldı - BİMER'e 883 bin 670 kamu ve özel sektör çalışanı hakkında başvuru geldi

BİMER'e en çok erkekler başvurdu

Başvuru sayısının cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, en çok başvuruyu erkekler yaptı. BİMER'e 2016'da 1 milyon 296 bin 193 erkek, 424 bin 170 kadın başvuruda bulundu. 9 bin 589 kişi de başvuru sırasında cinsiyet belirtmedi.

İllere göre başvuru sayısına göre İstanbul'dan 298 bin 324 başvuru yapılırken, Ankara'dan 153 bin 490, İzmir'den ise 83 bin 990 başvuru oldu. Üç büyük ilin ardından en fazla başvuru 60 bin 921 ile Konya'dan geldi.

Bu şehirleri sırasıyla Antalya, Adana, Bursa, Mersin, Kayseri, Hatay, Kocaeli, Gaziantep, Samsun ve Kahramanmaraş takip etti.

Lisans mezunlarından rekor başvuru

Eğitim durumuna göre başvurularda da lisans ve lise mezunları öne çıktı.

BİMER'e, 460 bin 303 kişi ile en fazla üniversite mezunları, 350 bin 216 ile lise, 292 bin 431 ile yüksekokul, 272 bin 379 ile ilköğretim mezunları başvuruda bulundu.

Devlet ile vatandaş arasındaki her türlü iletişim kanalını açık tutmak için elektronik ortam başta olmak üzere mektup, faks, telefon veya şahsen başvuruları alan BİMER'e, geçen yıl günde 3 bin ila 8 bin arasında başvuru yapıldı.