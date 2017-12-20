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Başbakanlığa ve yardımcılıklarına yapılan atama kararları Resmi Gazete'de

Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, Başbakanlık Müşavirliklerine Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yaşar Yiğit ile Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Yüksel Salman atandı.      
 
Diyanet İşler Başkan Yardımcılığına İnsan Kaynakları Genel Müdürü Osman Tıraşçı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Dr. Burhan Erkuş, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Kadir Dinç, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Erdal Atalay, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Haydar Bekiroğlu, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bünyamin Albayrak, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Enver Günenç, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne Dr. Fatih Kurt, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Hasan Ali Yıldız, Strateji Geliştirme Başkanlığına Mahmut Türk getirildi.      
 
Diyanet İşleri Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirliğine ise Selami Açan'ın atanması uygun görüldü.

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