Başbakanlık avukatı Çokan: Kaçınılmaz son adaletin tecellisidir

Başbakanlık avukatı Halit Çokan, sanıkların duruşma sürecinde inkara yönelik yalanlar ve ilgisiz konularla savunma yaptıklarını söyledi.

Marmaris'teki suikast girişimi davasını titizlikle takip ettiklerini belirten Çokan, uzun bir savunma sürecinin yaşandığını, yargılamanın geniş bir zaman dilimine yayıldığını dile getirdi.

Sanıkların yargılamanın başından beri adaletin tecelli etmesini engellemeye çalıştığına dikkati çeken Çokan, savunma için sürekli süre talebinde bulunulmasının bunun en önemli kanıtı olduğunu ifade etti.

Sanıkların kendilerini savunmaktan daha çok anlattıkları farklı şeylerle yargılamayı uzatmaya yönelik çaba içerisine girdiklerini vurgulayan Çokan, şunları kaydetti:

"Birçok sanık ilk ifadelerinin aksine farklı şeyler söyleyerek kendisiyle çelişti. Özellikle bazı sanıklar, Marmaris'e kendilerinden önce helikopterlerle başka bir timin gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasında bulunarak yeni bir algı oluşturma çabasına girdi. Bunların tamamı delillerle çürütüldü. Cezadan kurtulma çabasıyla delilleri de yok sayarak savunma yapılmaya çalışıldı. Kaçınılmaz son adaletin tecellisidir. Bütün bu çabaların sanıkları kaçınılmaz sondan kurtarmadığını memnuniyetle gördüm."

"Temenni ederiz ki demokrasimizi güvence altına alıcı bir karar verilir"

Herkesin sözünü söylediğini, sanıkların savunma yaptığını ve savcının mütaalasını verdiğini anlatan Çokan, dosyanın karar aşamasına geldiğini bildirdi.

Suikast timi davasının Cumhurbaşkanına yönelik olduğunu anımsatan Çokan, darbenin bir numaralı hedefi olan Cumhurbaşkanının hayatına kastedildiğine dikkati çekti.

Çokan, bu nedenle davanın çok önemli olduğuna işaret ederek, "Dava konusu teşebbüsün gerçekleşmesi halinde darbenin seyri ve ülkenin demokrasi tarihinin değişeceği unutulmamalıdır. Temenni ederiz ki mahkeme en adil, en doğru, kamuoyunu tatmin edici, vicdanları rahatlatıcı ve demokrasimizi güvence altına alıcı bir karar verir." diye konuştu.