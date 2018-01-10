VGM Başbakanlık bursları ne zaman yatacak? VGM burs sonuç sorgulama işlemi için araştırma yapılıyor. Binlerce başbakanlık bursu arayan öğrenci Başbakanlık burslarının ne zaman yatacağına dair merak içerisinde. Lisans eğitimi alan öğrencilere aylık 250 liralık bir destek verecek olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu hakkı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs başvurusundan faydalanmayan öğrencilere tanıyacak. 2017-2018 eğitim öğretim dönemine yönelik alınan burs başvuruları arasından ortaöğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilerin gerçekleştirdiği müracaatlar neticelendi. Peki, VGM Başbakanlık bursları ne zaman yatacak? İşte yanıtı.

BURSTAN KİMLER FAYDALANAMAMAKTADIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

(Değişik:RG-11/1/2016-29590) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %5’i kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir. Yabancı uyruklu öğrenci burslarının başvuruları her sene 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden yapılır.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACK?

VGM burs sonuçları ile ilgili açıklama yayınlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada "Ortaöğrenim burs başvuru değerlendirmeleri başlamış olup yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlayacak ve her iki eğitim yardımı için mümkün olan kısa sürede değerlendirmeler tamamlanacaktır." ifadelerini kullandı.

VGM burs sonuçlarının Aralık ayı sonunda veya Ocak ayının başında açıklanacağı tahmin ediliyor. VGM burs sonuçları açıklandıktan sonra www.vgm.gov.tr adresi üzerinden öğrenciler sonuçları görüntüleyebilecekler.

BURS MİKTARI

2017‐2018 eğitim döneminde ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL burs verilecektir. Yükseköğrenim öğrencilerine, burs almaya devam ettikleri eğitim dönemlerinde Ekim ‐ Mayıs ayları arasında 8 ay süre ile yükseköğrenim bursu verilir. Ortaöğrenim öğrencilerine, burs almaya devam ettikleri eğitim dönemlerinde Ekim ‐ Haziran ayları arasında 9 ay süre ile ortaöğrenim bursu verilir.

BURS ÖDEME ŞEKİLLERİ

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerinevgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

BURSTAN FAYDALANAMAYACAKLAR

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre; Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Yabancı uyruklu öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, Ek süre öğrenim gören öğrencilere, Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere. Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre; Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %5’i kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir. Yabancı uyruklu öğrenci burslarının başvuruları her sene 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden yapılır.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

KYK burslarının ödenme tarihi geçtiğimiz sene aşağıdaki gibiydi: Kredi ve Yurtlar Kurumu, ücretleri Ocak ayının 6’sında yatırmaya başlayacak. Ve her ayın 6’sı olmak üzere; 6, 7, 8, 9 ve 10’uncu günlerde ücretler Ziraat Bankası’na yatırılacak. KYK burs sonuçları için heyecanla bekleyişini sürdüren öğrenciler, yapılacak olan ödemeleri de araştırıyor. "KYK burs ücretleri" aramasını yapan öğrenciler, 2018 yılında ne kadar ödeme yapılacağını araştırıyor. Yapılan açıklamaya göre, lisans ve önlisans öğrencileri bu yıl 470 TL KYK burs/kredi ödemesi alacak. Öte yandan yüksek lisans öğrencileri 940 TL ve doktora öğrencileri1410 TL burs/kredi ödemesi alacak. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında ise 2014 yılında 300 TL, 2015 yılında 330 TL, 2016 yılında 400 TL ve 2017 yılında 425 TL burs ödemesi yapıldı.