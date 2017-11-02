Başbakanlık müdafi avukatı Bakan: Yalan söyleme konusunda FETÖ üyeleri çok mahir

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 15 Temmuz gecesi gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşmasının ikinci gününde bir tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki oturumuna tutuklu sanıklar Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz G, Hakan K, Ali Ç, Kemal Ş, Hacı Hüseyin Ç, Ertuğrul Y, Murat Y, Ayhan Ş, Erkan D, Mustafa E, İbrahim Ç, Ali Y. ve Duran D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuldukları cezaevlerinden katıldı.

Tutuksuz sanıklar Bilal D. ve Ali B. ile taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, 15 Temmuz gecesi Akkuş'u gözaltına alan ekipte yer alan polislerden bazıları tanık sıfatıyla dinlendi.

"Biz kaç gündür bu senaryoyu izliyoruz"

Başbakanlık müdafi avukatı Rıfat Bakan, mahkemeye taleplerini iletirken dinlenen tanıkların beyanlarından olayın benzer şekilde anlatıldığını gördüklerini söyledi.

Davanın gidişatı ve sanıkların taleplerine karşın, yeni tanık dinlemeye gerek olmadığını savunan Bakan, adil yargılanma hakkına saygı gösterip tüm tanık ve sanıkları dinlediği için mahkeme heyetine teşekkür etti.

Bakan, "Dün tanık olarak dinlediğimiz Latif Oygür, o gece şerefli bir Türk askerinin nasıl davranması gerektiğini yaptıklarıyla gösterdi. Oygür, silahını alıp, eşiyle vedalaşıp hemen kışlasına geliyor ve kanunsuz emre itaat etmiyor, darbeci komutanın emrine uymuyor." diye konuştu.

Sanıkların mahkemedeki tutumlarına değinen Bakan, şunları söyledi:

"Sanıklar ise 'Duymadık, bilmiyoruz, izindeydik, haberimiz yoktu darbeden.' diyorlar. Jandarma Alay Komutanlığında görevli sanıklar, hiç görevli olmadıkları halde o gece Akkuş'un peşinden Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığına gidiyorlar. 'Orada da televizyon bozuktu, darbeyi öğrenemedik.' diyorlar. Salağa yatıyorlar, bizi de salak sanıyorlar ki bu sanıklar tahliye istiyorlar. Burada olması gereken Oygür gibi silahını alıp devletin ve milletin hizmetinde olmak. Biz kaç gündür bu senaryoyu izliyoruz, burada WhatsApp yazışmaları var, saat 20.15'ten itibaren sanıklar darbe girişimiyle ilgili aralarında yazışıyorlar. Kimin olaya vakıf olduğunu bu yazışmalar gösteriyor."

"Hain örgüt o geceki görüntüleri silmiştir"

Avukat Bakan, darbe gecesindeki kayıtların silindiğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hain örgüt o geceki görüntüleri silmiştir. Tanıkların ifadeleriyle olanlar anlaşıldı, görüntülerin silinmiş olması başlı başına vahamettir. Bu konuda ayrı bir soruşturma açılması gerekiyor. Buradan suç duyurusunda da bulunuyorum. O görüntüler korunmalıydı. Bunları koruyamayan, görevini kötüye kullanan ve görüntüleri silen kim varsa bulunmasını ve yargı önünde hesap vermesini istiyoruz. Tahliyeyle ilgili karar mahkemenin takdiridir ancak yalan söyleme ve delilleri yok etme konusunda FETÖ üyeleri çok mahirler, o yüzden hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunanların tahliye edilmemeleri gerektiğini düşünüyoruz."

Sanık avukatı, Bakan'ın konuşmasının ardından itirazda bulunarak, sanıklara ve kendilerine hakaret edildiğini öne sürdü.

Bunun üzerine Bakan, üstüne alınanlara bu sözleri söylediğini belirtti.

"Bir araya gelsek koyun bile yakalayamayız"

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkemeye taleplerini ileten eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, aleyhteki tanık beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

Kendisine kumpas kurulduğunu öne süren Akkuş, "Bu sanıkları bir araya getirmişler, ben buradaki bazı arkadaşlarla bir araya gelemem, bir sanığın ifadeleri çok vahimdir, bizi cezaevinde tanıdığını söyledi. Ben bu arkadaşlarla 'Yürüyün, şurada iki tane koyun var, yakalayalım.' desem, yakalayamayız. Mal varlığım üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında Akkuş'un savcılığa verdiği dilekçeyle, Ankara'daki darbe planlayıcısı Mehmet Partigöç ve Cemil Turhan'ı şikayetiyle başlatılan soruşturmanın akıbetinin sorulmasına, silinen kamera görüntülerinin geri getirilip getirilemeyeceğinin konunun uzmanlarına sorulması ve mümkünse geri getirilmesine, Hacı Hüseyin Ç. ve Kemal Ş'nin OYAK'ta bulunan parası ile Akkuş'un mal varlığına konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına, ayrıca sanıklardan Hacı Hüseyin Ç, Ali Y. ve İbrahim Ç'nin yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından tutuklu sanıklardan Hacı Hüseyin Ç'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, tutuksuz sanıkların duruşmadan vareste tutulmasına ve sanıklar Hacı Hüseyin Ç. ve Kemal Ş. ile Yurdakul Akkuş'un mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.