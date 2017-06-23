Başbakanlık Müşavirindan flaş itiraf: Adil Öksüz ile görüştüm

Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç tarafından hazırlanarak Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Sarıkoca'nın ifadeleri de yer aldı.

Darbe girişimi gecesi Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile "Darbeye karşı ne yapabiliriz?" diye çalışma yaptıklarını öne süren Sarıkoca, 16 Temmuz 2016'da FETÖ'nün kilit isimlerinden firari Öksüz ile gözaltında bulunduğu karakolda görüştüğünü belirtti.

FETÖ'nün darbe girişiminin ertesi günü, şüphelilerden Serter Koçak'ın kendisini aradığını bildiren Sarıkoca, Kışla Jandarma Karakoluna gittiğinde Koçak'ın darbecilerden birisinin yardımcı doçent ve FETÖ'nün imamı olduğunu söylediğini ileri sürdü.

Sarıkoca, sabaha kadar darbecilerle uğraştığını, darbe girişimi sırasında şehit olanlar ve yakınlarıyla ilgilendiği için çok etkilendiğini öne sürerek, "Bu etkilenmemden dolayı Serter'in FETÖ'nün imamı olduğunu söylediği yardımcı doçent ile görüşmek istedim. Kendisiyle görüşmeye başladığım kişinin daha sonradan Adil Öksüz olduğunu öğrendik. Adil Öksüz ile görüşmeye başladım." ifadelerini kullandı.

Öksüz'ün kendisine ilahiyatçı olduğunu söylemesi üzerine kendisi de hem imam hatip lisesi mezunu hem de hafız olduğu için Öksüz'e, "Bu kadar sivil vatandaşı İslamiyet'teki hangi kritere dayanarak öldürdünüz?" diye sorduğunu anlatan Sarıkoca, şunları kaydetti:

"Adil Öksüz, bana cevaben 'Biz bunları tasvip etmiyoruz.' dedi. Akabinde bana masum insanların öldürülemeyeceğine ilişkin bir ayet okudu, ben de cevaben 'Niçin söylediğiniz şeyleri yapmazsınız?' mealindeki ayeti okudum ve kendisinin Müslüman olmadığına inandığımı söyledim. Yanılıyorsam, Müslüman olduğunu kabul ediyorsa kendisi, ailesi ve tüm Müslümanlar için bildiği her şeyi anlatması gerektiğini söyledim. Bu sayede belki ahiretini kurtarabileceğini söyledim. Başını eğip sessiz kaldı. Bunun üzerine ben de yanından ayrıldım, kendisiyle başka türlü bir irtibatım olmadı."

Öksüz'ün FETÖ imamı olduğunu jandarma görevlilerinin de bildiğini savunan Sarıkoca, "Çünkü Adil Öksüz'ün FETÖ'nün imamı olduğu konusu, o gün orada dillendirilmişti ve herkes çok net bağırarak bunu söylüyordu. Öksüz'ün birkaç gün sonra mahkeme tarafından serbest bırakılması üzerine ben, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü'nün yanına gittim ve Öksüz'ün serbest bırakılmasının çok anormal bir durum olduğunu, bu konuyla ilgili özel olarak ilgilenmesini rica ettim. Mustafa Gülcü, benim yanımda iken bir yerleri telefonla arayarak konunun hassasiyetini iletti ve çok ciddi takip edilmesi talimatlarını verdi." beyanında bulundu.

İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, Bank Asya'nın kurtarılması amacıyla çağrı yaptığı dönemde, Sarıkoca'nın bankaya 2014 yılı Ocak ayında 21 bin 930 lira yatırdığı bilgisi yer aldı.