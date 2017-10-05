Başbakanlık Ofisi yakınlarında silah sesleri

Oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alınırken olay nedeniyle Başbakanlık Ofisi çevresinde hareketli dakikalar yaşandı.

Beşiktaş'ta bulunan Başbakanlık Ofisi yakınlarında baba ile oğul arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alınırken olay nedeniyle Başbakanlık Ofisi çevresinde hareketli dakikalar yaşandı.

Olay, akşam saatlerinde Beşiktaş'ta bulunan Kadıköy İskelesi önünde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Başbakanlık Ofisinin hemen arkasında bulunan iskelede meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: Aralarında husumet bulunan Baba Nevzat Beytanol oğlu Salih Beytanol ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası baba Nevzat Beytanol oğlu Salih Beytanol'a silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu oğlu Salih Beytanol vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası yaralanan şahıs Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren baba Nevzat Beytanol gözaltına alınarak Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Silah sesleri üzerine Başbakanlık Ofisi çevresinde hareketli dakikalar yaşandı. Özel harekat ekiplerinin olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Polisin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.