Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başbakanlık sitesi, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesine yönlendiriyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından başbakanlık ile ilgili günlük program, faaliyetler gibi bilgilerin bulunduğu 'www.basbakanlik.gov.tr' resmi internet sitesi, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesi olan 'www.tccb.gov.tr' adresine yönlendirildi.

  • DHA
  • 7
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İnternet tarayıcılarına başbakanlık sitesinin adresi yazıldığında, tarayıcı cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesine yönlendiriyor. Başbakanlığın resmi internet sitesi ise şu dakikalar itibari ile 'alt sayfaları' ile hala aktif durumda, ancak giriş sayfası olan 'www.basbakanlik.gov.tr'ye tıklandığında ise cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesine yönlendiriyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
HDP´li Barış Atay vatandaşın üzerine yürüdü

HDP´li Barış Atay vatandaşın üzerine yürüdü

Başkan Erdoğan güllerle karşılandı

Başkan Erdoğan güllerle karşılandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihi gün

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihi gün

İşte yeni sistemin ilk kabinesi

İşte yeni sistemin ilk kabinesi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA