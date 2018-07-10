Başbakanlık sitesi, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesine yönlendiriyor
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından başbakanlık ile ilgili günlük program, faaliyetler gibi bilgilerin bulunduğu 'www.basbakanlik.gov.tr' resmi internet sitesi, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesi olan 'www.tccb.gov.tr' adresine yönlendirildi.
- DHA
İnternet tarayıcılarına başbakanlık sitesinin adresi yazıldığında, tarayıcı cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesine yönlendiriyor. Başbakanlığın resmi internet sitesi ise şu dakikalar itibari ile 'alt sayfaları' ile hala aktif durumda, ancak giriş sayfası olan 'www.basbakanlik.gov.tr'ye tıklandığında ise cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesine yönlendiriyor.
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