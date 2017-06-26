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Başıboş eşek kazaya neden oldu: 5 yaralı

Diyarbakır'da yola çıkan eşeğin neden olduğu kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun Karaburçak mevkisinde Muhyettin Tokdemirli idaresindeki 34 HN 6325 plakalı otomobil, yolun sol şeridinde duran başıboş eşeğe çarptı.

Eşeğe çarptıktan sonra duran araca, arkadan gelen Aslı Kaplan yönetimindeki 63 K 5369 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, sürücülerden Kaplan ile araçlarda bulunan Diren Çağlar, Muhabbet, Evindar ve Server Diyar yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Kaplan ile Çağlar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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