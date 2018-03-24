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Basın Ekspres’e dökülen çamur kazaya neden oldu

İstanbul'da Basın Ekspres yoluna dökülen çamur nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, İkitelli istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

  • İHA
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Kaza, saat 07.00 sıralarında Basın Ekspres yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çamur dökülmesinden dolayı kayganlaşan yolda 3 araç birbirine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. 
 
Olay yerine gelen polis ekipleri olası bir kazanın önüne geçmek için güvenlik önlemi aldı. Çamur dökülen yol trafiğe kapatılırken, polis ekipleri trafiğe yan yola yönlendirdi. Zincirleme kazanın yaşandığı çamurlu yol, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait temizlik araçları ile temizlendi. Uzun kuyrukların oluştuğu Basın Ekspres’te araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
 

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