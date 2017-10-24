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Başına cam tabla düşen acil servis doktoru yaralandı -

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede görevli kadın doktor, başına büyük cam tablanın düşmesi sonucu ağır yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'ndeki özel hastanenin acil servis bölümünde nöbetçi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ulviye Uzar, çay içmek için servis önündeki banka oturdu.

Uzar arkadaşlarıyla sohbet ederken başına hastanenin yanındaki bir binanın son katından cam tabla düştü.

Olayda yaralanan ve aniden yere yığılan doktora ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı.

Görevli olduğu hastanede tedavi altına alınan Uzar'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Binadan başka camların düşmesi ihtimaline karşı sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

 

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