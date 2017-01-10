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“Basınımızın o gece tek yürek darbeye karşı dik duruşu çok önemliydi"

Parlamento Muhbirleri Derneğini ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya “Basınımızın o gece tek yürek darbeye karşı dik duruşu çok önemliydi. Basının desteği olmasaydı her şey çok farklı olabilirdi” dedi.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Basınımızın o gece tek yürek darbeye karşı dik duruşu çok önemliydi. Basının desteği olmasaydı her şey çok farklı olabilirdi. Türkiye basınıyla, vatandaşıyla, milletvekilleriyle, hükümetiyle tam bir örnek duruş sergiledi" dedi.  

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, milletvekilleri ile birlikte Parlamento Muhbirleri Derneğini ziyaret etti. Bakan Kaya, 15 Temmuz gecesi Mecliste olduğunu ve gazetecilerin de Mecliste olduğunu ifade ederek, “Onurlu ve dik bir duruş sergilediniz. Onun için bütün gazetecilerimizi bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Basınımızın o gece tek yürek darbeye karşı dik duruşu çok önemliydi. Basının desteği olmasaydı her şey çok farklı olabilirdi. Türkiye basınıyla, vatandaşıyla, milletvekilleriyle, hükümetiyle tam bir örnek duruş sergiledi" dedi. 

 

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