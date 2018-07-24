'Bask Dünya Aşçılık Ödülleri'nin sahibi belirlendi

Mardinli şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir'in ilk 10'a kalarak finalist olmayı başardığı Bask Dünya Aşçılık Ödülleri'ni, İspanya'da yapılan değerlendirme sonucu Avustralyalı şef Jock Zonfırıllo kazandı.

Demir, finalist olarak katıldığı, birinciliği Avustralya'nın kazandığı ödüllere ilişkin, "İki kez ilk 10'da olmak büyük bir başarı ve büyük bir güzellik. Bunu tek başıma değil ekibimle gerçekleştirdim. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yolumuz çok uzun, yapacak çok işimiz var daha." dedi.

Geçen sene Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Harran Kaymakamlığı destekli Harran Gastronomi Okulu-Amazon Kraliçeleri Projesi ile katıldığı "Bask Dünya Aşçılık Ödülleri"nde 30 ülkeden 110 aday arasında ilk 10'a girerek finale kalan ilk Türk şef Demir, bu yıl da "Topraktan Tabağa: Yaşayan Toprak, Yerel Tohum Projesi" ile ilk 10'da yer almayı başardı.

Demir, bugün İspanya'da yapılan değerlendirmeyle yarışmanın galibinin açıklanacağı organizasyonu, cep telefonundan ekip arkadaşlarıyla canlı takip etti.

Heyecandan zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Demir, yarışmada Avustralyalı şef Jock Zonfırıllo'nun birinci olduğunu öğrendiğinde arkadaşlarına sarılarak teselli buldu.

Finalist olmayı başardığı yarışmayla ilgili duygularını AA muhabirine anlatan Demir, Türkiye'nin adını uluslararası bir platformda, gastronomi alanında duyurmanın mutluluğunu ve onurunu yaşadığını söyledi.

"Önemli olan burada iyi yemek yapmak, Türk mutfağını iyi anlatmak değil. Bunları anlatırken arkasındaki toplumsal faydayı vurgulamaktır." diyen Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl 'Harran Gastronomi Okulu-Amazon Kraliçeleri Projesi'nde 160 kişiye eğitim verildi ve bunlardan 108'inin çeşitli yerlerde meslek sahibi olmalarına destek olduk. Bu yıl da 'Topraktan Tabağa: Yaşayan Toprak, Yerel Tohum Projesi' ile aralarında Suriyeli mültecilerin de bulunduğu 224 kadına ulaştık."

102 dönüm arazide Mezopotamya'nın en eski buğday tohumlarından biri olarak bilinen "sorgül"den 20 ton rekolte alındığına dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Kuraklığa karşı bu tohumları çoğaltıp dünyaya yayma niyetindeyiz. Buğdayın ana vatanı Türkiye ve Mezopotamya. Biz yerel tohumlarımıza sahip çıkıp tekrar dünyaya buradan göndereceğiz. Bunu da Mardin'in kadınları yapacak. Dolayısıyla iki kez ilk 10'da olmak büyük bir başarı ve büyük bir güzellik. Bunu tek başıma değil ekibimle gerçekleştirdim. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yolumuz çok uzun, yapacak çok işimiz var daha."

Yarışmada birinci olması halinde alacağı ödülle Mardin'de Gastronomi Enstitüsü kurmayı ve Derik zeytininin üretimine katkı sağlamayı hedeflediğini hatırlatan Demir, birinci olmadığını ama hedeflerini muhakkak gerçekleştireceğini aktardı.

Mardin'de Gastronomi Enstitüsü kurmak için çalışmaların başlatıldığını dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Amacımız gastronomiyi insanların hayatını değiştirecek bir dönüm noktası haline getirmek. Bununla ilgili enstitü kurmak için çalışmalara başladık. Yerini belirledik, şu anda çalışmalarımız sürüyor. Mardin'de özellikle kadınların meslek edindirilmesi konusunda onlara bu okulu açacağız. Onlardan hiçbir bedel talep etmiyoruz. Ayrıca Derik Kaymakamlığımızın bizden Derik zeytini ile ilgi bir talebi vardı. O da benim hayalim oldu. Derik zeytini dünyada en iyi zeytinler arasında ama ağaçlarımız çok yaşlandı. Yaşlı ağaçlardan çelikleme yöntemi için seraya ihtiyacımız var."

Derik zeytinini yeniden hayata döndürmek için çalışmaları kısa zamanda hayata geçireceklerini vurgulayan Demir, Mardinli kadınlarla yürütecekleri çalışmalarla bu zeytinin adını, "dünyada en iyi zeytin" olarak söz ettireceklerini kaydetti.