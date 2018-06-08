Başka bir suçtan tutuklu bulunan Bemba tahliye edilmedi

Temyiz mahkemesi, savaş suçundan dolayı mahkum edilen Bemba hakkında, kontrolü altındaki askerlerin işlediği suçları önlemek için çaba sarf ettiği gerekçesi ile beraat kararı verildiğini ancak başka bir davadan tutuklu bulunduğu için Bemba'nın tahliye edilmeyeceğini bildirdi.

UCM 2016'da, Bemba'nın Orta Afrika Cumhuriyeti'ne (OAC) 2002-2003 döneminde gönderdiği silahlı grup Kongo Kurtuluş Hareketi (MLC) milislerinin ülkede işlediği cinayet, tecavüz ve yağma gibi suçlardan sorumlu olduğu kanaatine varmıştı.

Bu suçtan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Bemba, 2008'de Belçika'da yakalanmış ve UCM'ye teslim edilmişti.

MLC milislerini, OAC'yi 1993-2003 döneminde yöneten Devlet Başkanı Ange Felix Patasse'yi ayrılıkçılardan korumak için görevlendirdiği iddia edilen Bemba, 2003-2006 döneminde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devlet başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti.