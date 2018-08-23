Başkale’de 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Van-Hakkâri karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada yurda yasadışı yollardan sokulduğu tespit edilen toplam 10 bin paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.Ç. isimli şahıs hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldı.