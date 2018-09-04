Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkale'de 120 kaçak yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 120 kaçak yakalandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında, İran sınırındaki Kaşkol ve Eşmepınar mahalleleri arasında yaya ilerleyen grubu durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kontrollerde, gurubun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Afganistan ve Pakistan uyruklu 39'u çocuk, 120 kişi, Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
5 ülkeden tarihi Hazar Denizi hamlesi! İmzalar atıldı

5 ülkeden tarihi Hazar Denizi hamlesi! İmzalar atıldı

Kalaşnikof'un Rus ordusu için ürettiği araçlar

Kalaşnikof'un Rus ordusu için ürettiği araçlar

Emine Erdoğan Kırçın yalası'nda

Emine Erdoğan Kırçın yalası'nda

İşte Süper Lig’in en değerli futbolcuları

İşte Süper Lig’in en değerli futbolcuları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA