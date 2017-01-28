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Başkale´de PKK operasyonu; 11 gözaltı

VAN'ın Başkale İlçesi'nde jandarmanın yaptığı PKK operasyonunda aralarında 1 mahalle muhtarınının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale İlçesi'ne bağlı Uğurlu ile Albayrak Mahallesi'ne operasyon yaptı. Yapılan operasyonda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla aralarında Uğurlu Mahallesi muhtarının da bulunduğu İ.K., O.A., E.A., Ş.A., H.A., A.Ş., E.Ç., N.T., A.A., A.Y. ve C.K. kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 kişinin jandarmadaki sorguları sürüyor.
 
 

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