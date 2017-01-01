Başkan Altepe'den 2016'nın son 2017'nin ilk bebeğine çeyrek altın

Başkan Recep Altepe, bu yıl da yeni yılda da Zübeyde Hanım Doğumevi'ni ziyaret etti. Başkan Altepe ve beraberindeki Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun ile birlikte önce yeni yılı sayılı dakikalar kala 2016'nın son bebeğini ziyaret etti. Nagihan-Halil Yeşil çiftinin bebekleri minik ‘İkra'yı çeyrek altın takan Başkan Altepe, anne Nagihan Yeşil'e de çiçek ve bebek bakım seti hediye etti. 2017'nin ilk dakikalarında ise Neriman- Gökhan Şahin çiftinin ‘Gökalp' adını verdikleri erkek bebekleri dünyaya gözlerini açtı. Başkan Altepe, Gökalp bebeğe de altın takıp, anne Neriman Şahin'e çiçek ve bebek bakım seti etti. Her iki aileyi de kutlayan Altepe, ailelerin bu sevincine ortak oldu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Başkan Altepe, 2016'nın dolu dolu geçen bir yıl olduğunu, ülke olarak bir çok sıkıntıların yaşandığını belirtti. Ülke olarak ciddi bir imtihandan geçildiğini belirten Altepe, şöyle dedi:

"Birlik ve beraberlik içinde bu sorunlardan güçlü bir şekilde çıktık. Ülkemizde gelişme, büyüme ve huzur devam ediyor. 2017'de inşallah daha da huzurlu bir yıl olacak. Ülkemiz ve dünya mazlumları açısından güzel bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Temenni ediyoruz ki savaşlar biter, akan kanlar durur ve Türkiye alması gereken rolü en güzel şekilde alır, almaya da devam ediyor. Tüm Bursalı hemşerilerimizin huzur ve afiyet içinde aileleri ile birlikte, çocuklarıyla çocuklarıyla birlikte güzel bir yıl geçirmelerini temenni ediyoruz."