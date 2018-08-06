Başkan Erdoğan '15 Temmuz Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'ndan Kısıklı'daki konutuna giderken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışında yapımı süren 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'ne de uğradı.
Başkan Erdoğan burada çok kısa süre kaldıktan sonra Kısıklı'daki konutuna gitti.
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