Başkan Erdoğan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı
23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlana Başkan Erdoğan, açıklamasında, 'Bağımsızlık mücadelemizin yol haritasının şekillendiği Erzurum'da ortaya konan azim ve kararlılık, bugün bizlere de ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaktadır.' ifadelerine yer verdi.
23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlana Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında, "Bağımsızlık mücadelemizin yol haritasının şekillendiği Erzurum'da ortaya konan azim ve kararlılık, bugün bizlere de ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaktadır." ifadelerine yer verdi.
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