Başkan Erdoğan, Adıyaman'da gerçekleştirilen EYP'li saldırı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine taziye telgrafı gönderdi

Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, Adıyaman'da gerçekleştirilen EYP'li saldırı sonucu şehit düşen J. Asb. Kd. Bşvş Aydın Özer, Uzm. J.V.Kad. Çvş. Mehmet Kürşad Yılmaz, J. Uzm. Çvş. Oğuzhan Tekerek, J. Uzm. Çvş. Tuncer Doğan'ın ailelerine taziye telgrafı gönderdi.
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