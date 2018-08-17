Başkan Erdoğan, Adıyaman'da gerçekleştirilen EYP'li saldırı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine taziye telgrafı gönderdi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da el yapımı patlayıcı (EYP) ile yapılan saldırı sonucu şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.