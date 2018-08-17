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Başkan Erdoğan, Adıyaman'da gerçekleştirilen EYP'li saldırı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine taziye telgrafı gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da el yapımı patlayıcı (EYP) ile yapılan saldırı sonucu şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

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Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, Adıyaman'da gerçekleştirilen EYP'li saldırı sonucu şehit düşen J. Asb. Kd. Bşvş Aydın Özer, Uzm. J.V.Kad. Çvş. Mehmet Kürşad Yılmaz, J. Uzm. Çvş. Oğuzhan Tekerek, J. Uzm. Çvş. Tuncer Doğan'ın ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

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