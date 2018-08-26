Erdoğan'dan Ahlat'a Cumhurbaşkanlığı köşkü müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı"nda konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Malazgirt’te zafere ulaştıran birlik ve beraberlik iradesi vatanımızın mayası, aziz milletimizin ve büyük Türkiye’nin geleceğinin teminatıdır. Şanlı zaferin 947. yılı kutlu olsun.

Sabah Ahlat'taydık. Tarihimizde çok önemli yeri olan Selçuklu Meydan Kabristanı'nı ziyaret ettik. Şu anda da maaşallah Malazgirt Ovasını görüyorum. Onbinler burada. Az önce resmi rakamı aldım. 75 bin kişi.

Ahlat'a Cumhurbaşkanlığı köşkü müjdesi

Milletimizin birliğinin beraberliğini sembolü olan bu bölgeyi korumalı gözetmeliyiz. Sayın bahçeli bir ziyaretinde güzel bir hatırlatmada bulundu: Ahlat’a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır. Çünkü otağı Sultan Alpaslan oraya kurdu biz de varisleri olarak oraya böyle bir inşallah otağ kuralım. Bugün vali ve belediye başkanımızla görüştük. Onlar 1071 metrekare yer düşünmüşler. Dedik olmaz. 1071 metrekare oturum alanı olur en az 5 dönüm çevre düzenlemesiyle. Belediye başkanımız da coştu en az 10 dönüm dedi. Bu bir işaret fişeğidir inşallah sonu da hayır olur. Malazgirt savaşının yaşandığı bölgeyi milli park olarak ilan ettik ve düzenlemesine başladık. Bu yıl milli park alanının ilk etabı devreye girdi.