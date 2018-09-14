Başkan Erdoğan Almanya'da bulunan DİTİB Merkezi'nin açılışını yapacak

Almanya'nın daveti üzerine gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı sıfatıyla 27 Eylül'de Berlin'e gelecek olan Recep Tayyip Erdoğan 28 Eylül'de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeie ve Başbakan Angela Merkel'le görüşecek. Erdoğan daha sonra Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Merkezi'nin resmi açılışını yapacak. Köln Polis sözcülüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DİTİB'in açılışına geleceği ve şehirde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için çalışmalar başlattıklarını açıkladı.

Köln'ün sembolü oldu

Dini, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri gerçekleştirmek ve Almanya genelindeki kendisine bağlı 900'ü aşkın derneklerin faaliyetlerini koordine etmek amacıyla 1984 tarihinde kurulan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) genel merkez binası ve içinde bulunan Camisi ile Köln'ü ziyarete gelen on binlerce turistin ziyaret ettiği önemli sembollerden birini oluşturuyor.

Bin 700 metrekare alan üzerine kurulan DİTİB Genel Merkezi binasında caminin yanı sıra sosyal tesisler ve alış veriş merkezi bulunuyor. Kubbe yüksekliği 26 metreyi bulan caminin dış görünüşü iki elin kucaklaşması gibi bir tarzda inşa edilirken iç mimarisi Selçuklu motifleri ile işlenerek doğu batı sentezini yansıtan bir yapıya sahip. Cemide ayna anda iki bine yakın kişi ibadet edebiliyor.