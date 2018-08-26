Başkan Erdoğan: Bir zaaf belirtisi gösterdiğimizde üzerimize leş kargaları gibi gelecekler

Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta 'Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nda konuştu.

''TÜRKİYE SADECE KENDİ SINIRLARINDAN İBARET DEĞİLDİR''

Başkan Erdoğan konuşmasına, "Türkiye, sadece kendi sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Türkiye, tıpkı buz dağının görünen yüzü gibi, gerisindeki koskoca bir medeniyetin, tarihin, insanlığın sorumluluğunu taşıyor" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Fetih zulme karşı başkaldırının adıdır. Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. En büyük fethimiz gönüllerin fethidir. Kaç asır geçerse geçsin varlığımız bu sayede devam ediyor. Malazgirt’te kazandığımız zafer bize Avrupa’nın ortalarına kadar giden yolu açmıştır. Bu yüzden Malazgirt Mekke, Medine, Bursa, Edirne, İstanbul tüm Balkanlar demektir.

Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz kalır ne sonramız. Biz Malazgirt’te sadece bir zafer kazanmadık Malazgirt’te millet olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik. Şayet Malazgirt ruhunu yaşatmayı başaramazsak geçmişimizle birlikte geleceğimiz de kaybederiz.''

''PERDE GERİSİNDE BİR PLAN VAR''

Büyük liderler Anadolu'ya sahip çıkmak istediğini belirten Başkan Erdoğan, ''Ülkemizin bir süredir yaşadığı sıkıntıların sebeplerini konjonktürel gelişmelerde arayanlar çok yanılırlar. Perde gerisinde yazılan senaryoların işte böyle bir arka planı vardır. Unutmayın, Anadolu bir benttir bu bent yıkılırsa ne Orta Doğu ne Orta Asya ne Balkanlar kalır. Üzerinden ulu çınar gölgesi kalkan bu tüm bu coğrafyalar tehlikeye maruz kalır.'' dedi.

''ÜZERİMİZE LEŞ KARGALARI GİBİ ÜŞÜŞECEKLER''

Başkan Erdoğan konuşmasında, ''En ufak bir zaaf belirtisi gösterdiğimizde üzerimize leş kargaları gibi geleceklerini görürsünüz. İçerimizdeki bazı gafiller sanıyorlar ki mesele Tayyip Erdoğan meselesidir. Hayır mesele Türkiye meselesidir. Mesele İslam meselesidir. Haram görmüş kursak ve çürümüş bir gönül akıbeti ölüm olan çaresiz bir hastalığa tutulmuş demektir. Bir kez daha Malazgirt zaferimizin 947. Yılını tebrik ediyorum. Bu gazada yer alan tüm kahramanları şükranla yad ediyorum." ifaderine yer verdi.