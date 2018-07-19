Başkan Erdoğan BRICS’in özel davetlisi oldu

Kara Kıta Afrika’yı en çok ziyaret eden lider unvanını elinde bulunduran Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu defa, Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika’dan oluşan ve adını bu ülkelerin baş harflerinden alan BRICS Ekonomik Topluluğu’nun Zirvesi’ne katılmak için Afrika’ya gidecek. Zirve, 25-27 Temmuz tarihlerinde Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg’da gerçekleştirilecek.

EKONOMİNİN YÜZDE 25’İ

Rusya Devlet Başkanı Putin’in önerisiyle gelişen “özel davet”, Türkiye’nin AK Parti iktidarlarıyla birlikte başta ekonomi olmak üzere son 16 yılda gerçekleştirdiği yükselişin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

2006 yılında kurulan ve hızla büyüyen BRICS Topluluğu, dünya ekonomisinin yüzde 25’ni kontrol eden beş ülkeden oluşuyor. BRICS üyesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika, topluluğun kurulmasının ardından ekonomilerini hızla geliştirdiler.

MİLLİ PARAYLA TİCARET

BRICS üyesi ülkelerin nüfusu, dünya nüfusunun yüzde 48’ni oluşturuyor. Dünya maden rezervinin yüzde 60’şı da bu beş ülkenin topraklarında yer alıyor. Dünya tahıl ürünlerinin yüzde 40’ını üreten BRICS ülkeleri, son yıllarda dünya ekonomisinin seyrini belirleyen girişimlerle de öne çıktılar. BRICS çatısı altında kurulan Kalkınma Bankası ile üye ülkelerin projelerine kaynak yaratan topluluk, kendi aralarındaki ticarette de kendi para birimlerini kullanıyor.

YENİ TİCARET KAPISI

Başkan Erdoğan’ın özel olarak davet edildiği zirvede, birliğe üye ülkeler ile Türkiye arasında ilişkiler de ele alınacak. Erdoğan’ın “özel davetli” olarak zirveye çağrılması, Türkiye’nin süreç içinde BRICS Topluluğu ile yakınlaşması ve bu kapsamda yeni ticaret anlaşmalarının kapısını da açacak. Erdoğan zirve kapsamında başta Rusya lideri Putin ve BRICS’e üye diğer ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmeler yapacak.

SONRAKİ DURAK ZAMBİYA

Başkan Erdoğan’ın Güney Afrika’da toplanacak BRICS Zirvesi’ne katılması, Türkiye’nin Afrika açılımı anlamında da önem taşıyor. Erdoğan zirvenin ardından bir başka Afrika ülkesi olan Zambiya’ya geçerek açılımı sürdürecek. Başbakanlığı döneminde Afrika açılımını başlatan Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildiği 2014’ten sonra da bu açılımı sürdürmüştü. Erdoğan Kara Kıta’da 19 ülkeyi ziyaret etmişti. Bu ziyaretler Afrika ülkeleri ile Türkiye arasında ticaretin genişletilmesine katkı sağladı.

(Akşam)