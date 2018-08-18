Başkan Erdoğan eski TBMM Başkanlarını kabul etti

<p> Erdoğan, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne katılan eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman ile görüştü.</p> <p> Ankara Spor Salonu'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.</p>
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