Başkan Erdoğan, Gabon Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Gabon Büyükelçisi Bernard Avouma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Avouma’nın eşi ve mahiyetindeki elçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekimi sonrasında tören sona erdi.