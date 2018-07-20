Başkan Erdoğan, Giresun'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Öncebe'nin ailesine taziye dileklerini iletti
Başkan Erdoğan, Giresun'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin ailesine taziye dileklerini iletti.
- AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da şehit olan Recep Öncebe'nin ailesine taziye telgrafı gönderdi.
Başkan Erdoğan, Doğankent ilçesine bağlı Şadi Yaylası'nda bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik sürdürülen operasyon sırasında kazaen açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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