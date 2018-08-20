Başkan Erdoğan, Güngör Uras'ın ailesine taziyede bulundu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat haberinin ardından Güngör Uras'ın eşi Nuran Uras'ı telefonla aradı. Güngör Uras'a Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine de sabır diledi.