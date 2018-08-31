Başkan Erdoğan ile TBMM Başkanı Yıldırım, düğüne katıldı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ile Kübra Saruhan'ın nikah şahitliğini yaptı.