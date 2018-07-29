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Başkan Erdoğan, İsrail'de serbest bırakılan Ahed Temimi'yi aradı

Başkan Erdoğan, İsrail'de serbest bırakılan Ahed Temimi'yi arayarak cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in serbest bıraktığı Ahid Et-Temimi ile telefonda görüştü, 17 yaşındaki Et-Temimi'yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, İsrail'in bugün serbest bıraktığı Ahid Et-Temimi'yi telefonla aradı.

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Et-Temimi'yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik eden Başkan Erdoğan, Et-Temimi'nin serbest bırakılmasının sevinç verici olduğunu vurguladı.

Telefon görüşmesi sırasında Ahid'in yanında annesi Neriman Et-Temimi’nin de olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Et-Temimi Ailesi'ne Türkiye olarak Filistinlilerin haklı mücadelelerini desteklemeye devam edeceklerini belirttiği öğrenildi.

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