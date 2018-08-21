Başkan Erdoğan: İyi günde kötü günde tek yürek, tek yumruk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şöyle dedi:

Türk Milleti, iyi günde de, kötü günde de birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek, tek yumruk gibi hareket edebilme kabiliyeti sayesinde binlerce yıldır ayakta kalmayı başarmıştır. Nitekim, son yıllarda karşılaştığımız her saldırıyı, her darbe girişimini, her tuzağı bu sayede bertaraf ettik. Hamdolsun, bugün de milletimiz aynı erdemli tavrı gösteriyor.

Bayramın ardından 947'nci yıldönümünü bizzat yerinde idrak edeceğimiz Malazgirt Zaferimizden bu yana, nice badirelere göğüs germiş bir milletiz. Özgürlüğümüzün sembolleri olan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik her saldırıya aynı azim, kararlılık ve dirayetle karşılık verdik. Önümüzdeki hafta 96. yıldönümüne ulaşacağımız 30 Ağustos Zaferi de, vatanımıza sahip çıkma irademizin tezahürlerinden biriydi.